السعودية تضخ 2.2 مليار ريال في مشاريع بميناء جبيل

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عددا من المشاريع التطويرية في ميناء الجبيل التجاري بكلفة وصلت إلى 2.18 مليار ريال.

من جهته، أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن الموانئ البحرية هي بوابات للتنمية وهي مرآة للاقتصاد، مشيراً إلى أن موانئ المملكة تتميز بتعدد مواقعها وبتنوع نشاطاتها من تجارية وصناعية وبترولية وهي مراكز اقتصادية منتجة بما تحتويه من مصانع ومعامل ومستودعات وغيرها التي تدعم الاقتصاد وتلبي احتياجات التنمية.

وأكد بأن كميات البضائع المتناولة في ميناء الجبيل التجاري بلغت خلال العام الماضي 2013 حوالي 9 مليون طن بنسبة ارتفاع بلغت 34% كما ارتفع مجموع الحاويات إلي 81 ألف حاوية بنسبة 33% وتضاعفت نسبة السفن إلى 902 سفينة خلال العام الماضي.

بعدها دشن أمير منطقة الشرقية مشاريع ميناء الجبيل التجاري، التي تتضمن مشاريع تعميق حوض الدوران الغربي المرحلة الأولى والثانية بكلفة 315 مليون ريال وإنشاء محطات كهربائية احتياطية وتأهيل محطات الصرف الصحي وإصلاح وتأهيل المبنى الرئيسي لميناء الجبيل (501) وتطوير أنظمة الشبكات الكهربائية للضغط العالي.

بالإضافة إلى مشاريع القطاع الخاص الواقعة على أرصفة الميناء، التي بلغت تكلفتها مليارا و193 مليون ريال، موزعة ما بين مشاريع صناعية ومشاريع لوجستية، حيث بلغت تكلفة مشروع سابك للدعم اللوجستي 600 مليون ريال، ويأتي مشروع شركة مقاولات الخليج للشحن في المرتبة الثانية من حيث قيمة المشروع حيث بلغ 550 مليون ريال، ويشمل إنشاء محطة للحاويات وأرصفة البضائع وتبلغ قيمة المشروع الثالث من مشاريع القطاع الخاص التابع لشركة الرابية للمرافق 281 مليون ريال حيث يشمل مشروع تخزين الكيماويات وتصديرها واستيرادها عن طريق الميناء.

