القطاع الخاص يطرح 772 وظيفة للسعوديين

أعلنت 19 شركة في القطاع الخاص في السعودية عن توفر 772 وظيفة لديها في عدد من المجالات والتخصصات ترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة من السعوديين والسعوديات وذلك خلال الأسبوع المقبل عبر مركز التأهيل والتوظيف بغرفة الرياض منها 654 للشباب و118 للشابات.

وأوضحت الشركات أن المقابلات الخاصة بهذه الوظائف ستجرى بالتنسيق مع المركز خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل.

من جانب آخر ينظم مركز التدريب خلال الأسبوع المقبل عددًا من برامج "الدبلوم" في الموارد البشرية ودبلوم إدارة الأعمال المصرفية والاستثمار ودبلوم إدارة المواد ودبلوم إدارة منشآت الأعمال إضافة إلى عدد من البرامج التطويرية والتأهيلية، كما ينظم مركز التدريب فرع السيدات عددا من برامج الدبلوم في مجال الموارد البشرية ودبلوم أخصائية العلاقات العامة والإعلام.





