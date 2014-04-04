تقرير: استقلال اسكتلندا قد يكبد "العملة" خسائر فادحة

قال تقرير تم إعداده بطلب من مجموعة وير الهندسية الاسكتلندية إن استقلال اسكتلندا قد يثقل كاهل الشركات المحلية بتكاليف إضافية قدرها مليار جنيه استرليني (1.66 مليار دولار) مقدما بذلك المزيد من الدعم لحجج الرافضين للانفصال.

وتوصل التقرير الذي يقع في 80 صفحة وأعدته مجموعة اوكسفورد ايكونوميكس للتوقعات والأبحاث أن طرح عملة اسكتلندية جديدة قد يتسبب في تكاليف قدرها 500 مليون استرليني سنويا للشركات والأسر الاسكتلندية إضافة الى تكلفة غير متكررة قدرها 800 مليون استرليني أثناء الفترة الانتقالية.

ويصوت الناخبون في اسكتلندا في 18 سبتمبر/أيلول في استفتاء على الانفصال عن المملكة المتحدة وأثار زعماء قطاع الأعمال مخاوف بخصوص العملة والضرائب والقواعد التنظيمية وعضوية الاتحاد الأوروبي إذا حصلت المنطقة على الاستقلال.

والفقدان المحتمل للجنيه الإسترليني هو أحد أكبر مخاوف الشركات في اسكتلندا. واستبعدت الأحزاب السياسية الثلاثة الرئيسية في المملكة المتحدة عملة مشتركة على الرغم من أن هذا هو الخيار المفضل لحكومة اسكتلندا إذا اختار الناخبون الاستقلال.

وقال التقرير إن عملة اسكتلندية جديدة حرة التداول يمكن أن يكون سعر صرفها أكثر تقلبا بالنظر الى اعتماد اسكتلندا على النفط والغاز والقطاع المالي.

لكن التقرير أبرز في الوقت نفسه بعض الفوائد المحتملة للاستقلال في مقدمتها أن التمتع بسلطات أوسع لصنع القرار قد يساعد الشركات المحلية من خلال خفض ضرائب الشركات.