توقف موجة هروب الأموال من صناديق الأسواق الناشئة

أظهرت بيانات من مؤسسة إي.بي.إف.آر جلوبال أن صناديق الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة شهدت أول تدفقات داخلة إليها في الأسبوع الماضي بعد خروج أكثر من 50 مليار دولار في أول ثلاثة أشهر من عام 2014 مع توقف خسائر صناديق الأسهم التي استمرت 22 أسبوعا متتاليا.

وأصدرت المؤسسة التي تتخذ من بوسطن مقراً لها تفاصيل تدفقات الربع الأول مساء الخميس والتي أظهرت أن جميع فئات صناديق أسهم الأسواق الناشئة فقدت 41 مليار دولار بعد خسائر بلغت 26.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2013.

وترصد إي.بي.إف.آر جلوبال أداء صناديق يبلغ إجمالي قيمة أصولها 23 تريليون دولار. وقالت المؤسسة إن صناديق الأسهم فقدت أكثر من 20 مليار دولار في الربع الأول، لكنها أضافت أن "هناك علامات على التحسن" حالياً.

وذكرت أن هذه الصناديق تلقت 2.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من أبريل دخل 95% منها صناديق المؤشرات. وحظيت أربع من دول مجموعة بريكس هي الصين والهند وروسيا والبرازيل بأكبر التدفقات.

وأشارت البيانات إلى أن فئة واحدة فقط من فئات الأسواق الناشئة التي تتبعها إي.بي.إف.آر جلوبال وهي صناديق أسهم الأسواق المبتدئة أنهت الربع بمكاسب صافية بتلقيها 815 مليون دولار.

من ناحية أخرى قالت المؤسسة إن صناديق سندات الأسواق الناشئة تلقت أكثر من مليار دولار في الأسبوع الأخير، مشيرة إلى أن تلك الصناديق شهدت خروج تدفقات منها في 12 من بين الثلاثة عشر أسبوعاً في الربع الأول من 2014. وبلغت خسائر الربع الأول 17.2 مليار دولار.