غرفة جدة تفتح الترشح لانتخابات 51 لجنة قطاعية

تفتح الغرفة التجارية الصناعية بجدة، الباب لأصحاب وصاحبات الأعمال للترشح لـ51 لجنة قطاعية، الأحد المقبل، وعلى مدار 12 يوماً، تمهيدا لإجراء الانتخابات التي ستجري في الحادي عشر من مايو المقبل.

وستجري الانتخابات لاختيار ممثلين عن جميع القطاعات والنشاطات لخدمة قطاع الأعمال، وتذليل المعوقات التي تواجههم خلال السنوات الأربع المقبلة بالتزامن مع الدورة الحادية والعشرين لمجلس الإدارة التي شكلت في الفترة الأخيرة برئاسة صالح بن عبدالله كامل.

وأعلن الأمين العام لغرفة جدة، عدنان بن حسين مندورة، في تصريح صحافي، أن بيت أصحاب الأعمال لن يكون صوتا دعائيا من خلال أدواته الإعلامية أو وسائل التواصل به لأي مرشح، وأنهم سيقفون على مسافة واحدة من الجميع، بحثاً عن نجاح عمل اللجان القطاعية التي تحولت اللجان القطاعية إلى شريان نابض لكل أعمال الغرفة، وصارت نافذة مطلة على الحراك الاقتصادي عبر قطاعات الأعمال المختلفة.

وردا على سؤال بشأن انخفاض عدد اللجان من 64 لجنة في الدورة الماضية إلى 51 لجنة قال مندورة: "اللجان التي سيجري الانتخاب عليها ستكون البداية، والباب مفتوح لإضافة لجان أخرى في الفترة المقبلة مع الشعور بالحاجة إليها.