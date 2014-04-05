من جديد.. وكالة موديز تخفض تصنيف أوكرانيا

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مجدداً درجة ديون أوكرانيا من "سي إي إي2" إلى "سي إي إي3"، بسبب التصعيد في الأزمة السياسية في البلاد وبالرغم من دعم صندوق النقد الدولي.

وأعلنت الوكالة في بيان أن تغيير النظام في كييف وتدهور العلاقات مع موسكو "أثرا سلباً على الاقتصاد والميزانية" في أوكرانيا. وتعتبر درجة التصنيف الجديدة بمثابة خطر على المستثمرين في أوكرانيا.

وواجهت أوكرانيا تضخماً كبيراً بسبب ارتفاع سعر مشترياتها من الغاز الروسي بمعدل 80%.

وكانت موديز قد خفضت مستوى أوكرانيا نهاية يناير وهي لا تستبعد أن تلجأ إلى هذا التدبير مجدداً على المدى المتوسط بالرغم من دعم صندوق النقد الدولي الذي قد يقرض أوكرانيا بين 14 و18 مليار دولار.

واعتبرت الوكالة أن هناك "خطرا كبيرا" بأن لا تحقق أوكرانيا برنامج الإصلاحات الذي طالب به صندوق النقد الدولي، وأن يحجم الصندوق عن دفع المساعدة.

وأشارت الوكالة إلى وجود "خطر كبير" لزعزعة الوضع في شرق وجنوب أوكرانيا.

