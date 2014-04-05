"مدن" السعودية تبني محطة كهرباء بـ471 مليون ريال

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن عقداً مع الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، بقيمة "471" مليون ريال، لإنشاء محطة تحويل مركزية في المدينة الصناعية بالخرج.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 26 شهراً، والذي يأتي ضمن خطط الهيئة لتطوير المدن الصناعية واستكمال الخدمات، وتوفير بنية تحتية متكاملة، مع حرص الهيئة على تحقيق جميع الخدمات الأساسية التي يحتاجها المستثمر الصناعي، وتوفير معايير عالمية في مدنها الصناعية.

وتشهد المدينة الصناعية بالخرج تنفيذ عدد من مشاريع التطوير، تشمل مشروع تطوير البنية التحتية للمدينة الصناعية ـ المرحلة الثانية ـ بتكلفة 499 مليون ريال، ومشروع الطريق الرابط بتكلفة 180 مليون ريال.