خبراء يرصدون قواعد وأصول عشاء العمل

تبقى صورة الموظف مهمة أمام مديريه وزملائه حتى خارج العمل، وكثيرا ما يتم الاختلاط بهم بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية.

ويرى الخبراء أن هناك بعض الوصفات للتصرف بلباقة خلال هذه المناسبات، سواء كان الموظف هو المضيف أم المستضاف.

النصيحة الأولى أن يصافح الموظف جميع الحاضرين، وإذا لزم الأمر عرّف عن نفسه، كما يراعي عدم سؤال النادل شرح كل ما في قائمة الطعام، حيث ينزعج الآخرون، ويترك انطباعا بأنه شخص متردد، إضافة إلى مراعاة الآداب العامة في التعامل مع العاملين في المطعم.

كما ينصح الخبراء بأن يفتح المجال للشخص صاحب الدعوة بطلب الطعام، أو على الأقل استشارته، وتجنب طلب طعام صعب التناول، مثل السباغيتي أو الأضلاع، مع التركيز على ما يسهل تناوله كالدجاج أو السمك.

ولابد من ضرورة عدم الاستعجال بالأكل، مع إبقاء المرفقين بعيدين عن الطاولة، والأهم من ذلك أخذ وقت للحديث والاستماع للآخرين، مع تذكر أن الحديث في هذه المناسبات لا يقتصر على العمل.

ويرى الخبراء أنه لابد من عدم المبالغة في الأكل وكأنها الوجبة الأخيرة، وعند الانتهاء يتم وضع الشوكة والسكين فوق الطبق على اليمين، فإن النادل سيفهم أنه تم الانتهاء من الأكل، كما ينصح أيضاً بإبقاء المنديل منذ الجلوس إلى حين المغادرة، عندها يوضع المنديل على يسار الصحن.

وتعتبر محاولة دفع الفاتورة من قبل المدعو إهانة لمن دعاه للطعام، وعلى المضيف أن يكون كتوما عند دفع الفاتورة، عبر ترك بطاقته الائتمانية مع النادل منذ البداية، لأن رؤية الفاتورة من قبل المدعوين أمر محرج لهم.