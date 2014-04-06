دمج أكبر شركتين للإسمنت في العالم بـ55 مليار دولار

ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية على موقعها على الإنترنت أن شركتي لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية، وهما أكبر شركتين لصناعة الإسمنت في العالم اتفقتا على شروط اندماج ستؤدي إلى إنشاء شركة تصل قيمة أسهمها في السوق إلى نحو55 مليار دولار.

ولم يتسن الاتصال على الفور بممثلي الشركتين للتعليق على ذلك.

وكانت الشركتان قد أصدرتا بيانين أعلنتا فيه أنهما في محادثات متقدمة للاندماج وهي صفقة ستساعد الشركتين على تقليص التكاليف والديون وتحسين تكيفهما مع ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب، والذي أثر على هذا القطاع منذ الأزمة الاقتصادية عام 2008.

وقالت لوفيغارو إن الصفقة ستشهد طرح هولسيم عرضا لتملك لافارج يمكن دفعه بأكمله في شكل أسهم. وفي حالة نجاح ذلك سيكون مقر الشركة الجديدة سويسرا ولكن سيكون لها مقر رئيسي للعمليات في كل من سويسرا وفرنسا.

وأضافت الصحيفة إن برونو لافونت كبير المسؤولين التنفيذيين لشركة لافارج سيصبح كبير المسؤولين التنفيذيين للشركة المدمجة في حين سيكون رئيسها سويسريا.