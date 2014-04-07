الأردن يلغي ضريبة المبيعات على حوالات الأموال للخارج

بدأ سريان قرار مجلس الوزراء الأردني يوم أمس الأحد، بإلغاء إخضاع خدمة الحوالات المالية إلى خارج الأردن للضريبة العامة على المبيعات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن قرار مجلس الوزراء يقضي بتخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات المترتبة على عبوات تعبئة الزيوت النباتية، المعدنية والبلاستيكية المستوردة من قبل مصانع الزيوت النباتية، والتي يتم شراؤها من السوق المحلية إلى 4% بدلاً من 16%.

من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء الاستمرار بفرض رسم تصدير على حديد الخردة بواقع 50 ديناراً للطن، للصادرات منه إلى المناطق الحرة وخردة الحديد الداخلة إلى المملكة من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع استثناء الكميات المحددة من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين للمصانع القائمة والمنتجة في المناطق الحرة وسلطة منطقة العقبة قبل تاريخ 16 يوليو 2012 .