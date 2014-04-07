خبير: قطاع الأسمنت سيحقق أداء أقوى في السوق السعودي

توقع رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال مازن السديري، أن يواصل قطاعا الأسمنت والتجزئة أداءهما القوي في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقال السديري في مقابلة مع قناة "العربية" إنه يتوقع أداء أفضل لشركة أسمنت ينبع في الربع الثاني من العام الحالي، موضحا أن نتائجها التي أعلنت عن الربع الاول، تأثرت بسبب الاسمنت المستورد الذي توقع أن نسبته 10% من مبيعات الشركة للربع الأول.

وعن تراجع ارباح شركات القطاع عن التوقعات قال السديري "هذا الهبوط لا يقلقني وهو تغير هيكلي لما حصل في سوق العمال مبدئيا.. وستشهد صناعة الاسمنت عودة في تحسن قيمة المبيعات".

وذكر أن "الاسثتمار كابيتال" ترسم توقعات ايجابية لشركة أسمنت ينبع بناء على معطيات ملموسة.

وعن قطاع التجزئة، عقد السديري للمقارنة بين اداء شركتي اكسترا التي حققت نموا سنويا في الأرباح بنسبة 11.6% وجرير التي حققت نسبة 11.3% من النمو لأرباحها، موضحا ان تقارب النسب يشير الى النمو القوي للقطاع رغم اختلاف في نموذج اعمال الشركتين.

وأشار إلى قرار شركة أسواق العثيم مضاعفة رأسمالها، موضحا ان شركات قطاع التجزئة لا تفضل توزيع الأرباح النقدية بينما تتجه الى توزيع اسهم المنحة لأنها تعلم ان الاسهم سترتفع، وذلك يرجع الى ان المخزون لديها كبير من السلع مقارنة بالأصول الثابتة التي تتألف من المباني فقط.

وبسؤاله عن الاستثمار في قطاع التجزئة وهل فيه فرص خلال العام الحالي، قال السديري "حتى الان لا أجد عليه خطرا من تصحيح، لكن فرصة أن يكون سوقا للاستثمار لا اعتقد ذلك".