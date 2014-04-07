تراجع الصكوك المصدرة من الخليج.. وماليزيا في الصدارة

ذكر تقرير اقتصادي أن حجم إصدارات الصكوك العالمية بلغ 11.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 23% عن شهر مارس الفائت.

وقال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك" إن شهر مارس شهد أكبر حجم لإصدارات الصكوك لعام 2014، كما شهد 64 إصداراً تراجعت فيه إصدارات الشركات وتفوقت الإصدارات السيادية وشبه الحكومية بينما تراجعت الصكوك المصدرة من دول الخليج وبقيت ماليزيا تحتل الصدارة وكذلك الأمر بالنسبة للرينجت الماليزي ..

وأوضح التقرير أن هناك انخفاضا كبيرا في إصدارات الصكوك من قبل قطاع الشركات في مارس، حيث بلغ إجمالي إصدار قطاع الشركات 1.45 مليار دولار فقط. وقد جاء الانخفاض في إصدارات الصكوك من قطاع الشركات مدفوعاً بصورة أساسية من الغياب الملحوظ لمصدري الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا القطاع، حيث غاب مصدرو صكوك قطاع الشركات الخليجيين عن سوق الصكوك في مارس، باستثناء إصدارات صكوك إدارة السيولة قصيرة الأجل من قبل مصرف البحرين المركزي.

وعند المقارنة على أساس سنوي، نجد أن الفارق كبير جداً حين سجل القطاع نحو 6 مليارات دولار من دول المجلس في مارس 2013. كما تراجعت الإصدارات من دول مجلس التعاون.

وشهد حجم إصدارات الصكوك في مارس مشاركة كبيرة من قبل الهيئات السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة في السوق الأولية للصكوك، حيث جاءت نسبة مشاركتهما بما يزيد عن 87% من إجمالي الصكوك المصدرة خلال الشهر. كما نلاحظ انخفاض حجم الإصدارات في شهر مارس 2014 بنسبة 10.3%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق والتي كانت الإصدارات فيه بمبلغ 12.4 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن سنغافورة أصبحت أول بلد يدخل سوق الصكوك الماليزية هذا العام، حيث قامت شركة بوميتاما الزراعية المحدودة، وهي إحدى الشركات المنتجة لزيت النخيل والمدرجة في السوق السنغافوري، لتدخل السوق الماليزي بتاريخ 18 مارس بإصدار صكوك لأجل 5 سنوات بمبلغ 500 رينجيت ماليزي (152.6 مليون دولار أميركي).