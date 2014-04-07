سباق البحرين يضخ 150 مليون دولار في قطاع السياحة

اختتمت أعمال منتدى "البزنس في الفورمولا 1" اليوم في حلبة البحرين الدولية تزامناً مع سباق جائزة البحرين الكبرى طيران الخليج، والذي يعد مبادرة مميزة جمعت قيادات من عالم الأعمال والرياضة، حيث أقيم بنجاح للمرة الثانية على التوالي منذ انطلاقته العام الماضي.

وجاء تنظيم مجلس التنمية الاقتصادية والفورمولا 1 للفعالية في موقع "بادوك كلوب" خلال الرابع والخامس والسادس من أبريل الجاري لبحث أوجه الاستفادة من الفعاليات والمناسبات الكبرى، مثل سباق الفورمولا 1، من أجل تعزيز الروابط بين مجتمعات الأعمال المحلية والدولية.

وقال كمال بن أحمد وزير المواصلات البحريني والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، "تتمتع فعالية سباق جائزة البحرين الكبرى طيران الخليج (الفورمولا 1) بحلبة البحرين الدولية بأثر مباشر ومهم على الاقتصاد البحريني، حيث إنها حققت أكثر من 1.3 مليار دولار أميركي من الفائدة الاقتصادية منذ انطلاقتها الأولى قبل عشر سنوات، كما دعمت ثلاثة آلاف وظيفة في قطاعات التجزئة والأعمال والضيافة خلال موسم السباق، وخلقت حوالي 400 وظيفة ثابتة على مدار السنة.

وتعتبر الفعالية معززاً لقطاع السياحة؛ حيث تجذب أكثر من 100 ألف زائر مما سينتج عنه ضخ ما يقارب 100-150 مليون دولار للقطاع سنوياً".

وأضاف "حققت لنا فعالية سباق جائزة البحرين الكبرى طيران الخليج (الفورمولا 1) بحلبة البحرين الدولية فرصة ممتازة لإبراز صورتنا أمام قطاعات الأعمال الساعية إلى توسعة نشاطها إقليمياً عبر الانطلاق من البحرين كمقر لها، وذلك للدخول في السوق الخليجي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار أميركي، وهو ما يدعم تحقيق هدفنا في الترويج للاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل خلق نمو بعيد المدى ومستدام إلى جانب وظائف للبحرينيين ذات قيمة عالية. كما يوفر منتدى "البزنس في الفورمولا 1" منصة أخرى للأعمال لخلق شبكات تواصل ودعم الهدف نحو جذب الاستثمارات إلى المملكة".