نائب أمير الرياض: فصل العزاب عن العوائل بـ"المترو"

شدد الأمير تركي بن عبدالله، نائب أمير منطقة الرياض، على أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" شريك أساسي في جميع مشاريع الإمارة بما في ذلك مشروع "مترو الرياض"، حتى يتم تنفيذه في الوقت المحدد.

وأكد الأمير تركي أن "المترو" سيتميز بمحافظته على الخصوصية السعودية بفصل مقاعد العزاب عن مقاعد العوائل، بما يضمن الحرية لكلا الطرفين، وفقاً لصحيفة الرياض.

وأكد أن الحملة التصحيحية لأوضاع المخالفين ما زالت قائمة، وأن كل من يخالف نظام العمل والعمال ويجرؤ على التوظيف غير النظامي في الدولة سيعاقب، ولن نتهاون أبداً معه، وهناك جدول تفتيشي معلوم وغير معلوم يكون بشكل فجائي لتفقد الوضع، ونحن نطالب بتعاون المواطن بالتبليغ عن أي جهة مخالفة.

وزاد أن تجربة تقديم الدوام المدرسي ربع ساعة حلت من أزمة الازدحام المروري بنحو 23.5% من الزحام، كما أن هناك خططاً كبيرة وكثيرة بالتعاون مع مرور الرياض لحل أزمة ازدحام المرور، وهناك خطط كبيرة ما زالت تحاك وتختبر قبل تطبيقها.