السعودية تلزم شركات التكييف بإلصاق بطاقة "كفاءة"

تتصدر بطاقة (كفاءة) أجهزة التكييف المعروضة في مراكز البيع بأسواق السعودية، لتكون أحد عناصر المفاضلة الرئيسة بين الأجهزة.

وتحتل البطاقة التي أصدرها المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بشكل إلزامي مكانًا بارزاً على كل جهاز تكييف، لتكون أحد مصادر المعرفة للمشتري، لتضاف إلى معادلة الشراء (الجودة والسعر).

وقال عددٌ من المواطنين والمقيمين إن قرار شراء أجهزة تكييف أصبح بفضل بطاقة كفاءة الطاقة أكثر وضوحًا، خصوصاً فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث تربط البطاقة كفاءة الاستهلاك بعدد النجمات - كلما زاد عدد النجمات زادت الكفاءة، وقل الاستهلاك، والعكس صحيح. وبينوا أن المعرفة الفنية بخصائص الأجهزة الكهربائية- أجهزة التكييف - التي توفرها البطاقة لها أهمية كبرى في اتخاذ قرار الشراء من عدمه.

وبحسب المركز السعودي لكفاءة الطاقة فإن البطاقة التي تضم أربع نجمات تدل على أن جهاز التكييف يوفر نحو (20%) من الطاقة الكهربائية مقارنة بالجهاز يحمل نجمتين، فيما تدل البطاقة التي تحمل ست نجمات على أن الجهاز قادر على توفير قرابة (30%) من الطاقة الكهربائية بمقارنته بجهاز ذي ثلاث نجمات، حيث إن كل (نجمة) على البطاقة تعني توفير نحو 10% من الطاقة سواء في أجهزة (الشباك) أو (الاسبليت).

وتضم بطاقة الكفاءة كذلك تعريفاً بسنة إصدار الجهاز، والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، و سعة تبريد المكيف (وحدات حرارية).

يذكر أن البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة يعتزم بدءًا من 10 ربيع الأول للعام 1436هـ، الموافق للأول من شهر يناير 2015م تطبيق (المرحلة الثانية) من المواصفة المحدثة الخاصة برفع معامل كفاءة الطاقة للمكيفات، التي تتضمن رفع معامل كفاءة الطاقة في مكيفات الشباك من 8.5 إلى 9.8 للمكيفات أقل من أو تساوي 24,000 وحدة حرارية بريطانية، مع إبقاء نفس معامل الكفاءة الحالي عند مستوى 8.5 للمكيفات ذات السعة الأعلى من 24,000 وحدة حرارية بريطانية، بينما سيتم رفع معامل كفاءة الطاقة في المكيفات المجزأة والأنواع الأخرى (الاسبليت) من 9.5 إلى 11.5 لجميع السعات، وهو ما يعني ارتفاع (الحد الأدنى) من النجوم في مكيفات الشباك إلى أربع نجمات، وفي مكيفات الاسبليت إلى ست نجمات.

وبناءً على هذه المرحلة ستقوم مصلحة الجمارك السعودية بالتطبيق الإلزامي للمواصفات المحدثة على المنافذ الحدودية حيث لن يسمح باستيراد أو دخول مكيفات الهواء المخالفة وغير المطابقة للمعايير الجديدة، فيما ستتولى وزارة التجارة والصناعة منع بيع المكيفات غير المطابقة للمعايير الجديدة ( المرحلة الثانية ) للأسواق المحلية سواء المصنعة محلياً أو القادمة من الخارج.

وتستهدف المواصفة القياسية السعودية المحدثة (2663 / 2013 ) الخاصة بـمتطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية لأجهزة التكييف تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بنحو 30%.

وتعد المعايير والمواصفات القياسية المطبقة في المملكة العربية السعودية لتحديد معامل كفاءة الطاقة ( EER )، من أدنى المعايير الدولية المطبقة، حيث حددت المواصفة القياسية للمكيفات معامل كفاء الطاقة عند ( 8.5)، فيما تحدده دول مثل اليابان عند (15)، والكويت (10.8)، وكوريا (10.1).

وتسجل السعودية ارتفاعاً مفرطاً في الطاقة المستهلكة سنوياً، حيث تُبيّن المؤشرات أن متوسط استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي. وطالبت وزارة التجارة من المواطنين والمقيمين التأكد من وجود ( بطاقة كفاءة الطاقة ) على أجهزة التكييف قبل شرائها.