انتعاش اقتصاد الخليج سيضاعف عمليات التأمين حتى 2017

ذكرت توقعات اقتصادية بأن موجة الانتعاش التي تشهدها اقتصادات منطقة الخليج ستضاعف من معدل نمو قطاع التأمين بحلول العام 2017، وذلك مع ازدياد لجوء المستهلكين للمستشارين الماليين من أجل التخطيط لمستقبل حياتهم.

ويشير "صندوق النقد الدولي" إلى نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الخليج بنسبة 4.1 بالمائة خلال العام 2014، وذلك مع ازدياد أعداد الشركات والسكان في المنطقة.

ومن المتوقع أن يبلغ تعداد السكان في منطقة الخليج 62.1 مليون نسمة بحلول العام 2030، أي بزيادة وقدرها 40 بالمائة عما هو عليه تعداد السكان في العام 2010، وذلك وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة.