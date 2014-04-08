تراجع إنفاق أميركا الدفاعي.. والعجز 413 مليار دولار

سجلت الحكومة الاتحادية (الفيدرالية) الأميركية عجزًا بلغ 413 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2014. وانخفض الإنفاق الدفاعي بمقدار 23 مليار دولار، بينما انخفض إنفاق إعانات البطالة بمقدار 12 مليار دولار.

وأظهرت تقديرات جديدة لمكتب ميزانية الكونغرس استمرار التحسن في الصورة المالية للولايات المتحدة الأميركية.

وقالت تقديرات إنه بينما ما يزال هذا العجز أعلى من أي عجز لسنة كاملة قبل عام 2008، فهو أقل من 187 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وأقل بكثير من العجز نصف السنوي في ولاية الرئيس باراك أوباما.

وقال مكتب الميزانية إن تعديل توقيت المدفوعات جعل الحكومة تنفق أقل بنسبة 3% في هذا العام مما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.