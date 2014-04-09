اشتعال وتيرة المنافسة بين هواتف "غالاكسي" و"أبل"

تصاعدت وتيرة المنافسة بين شركة سامسونغ الكورية و"أبل" الأميركية بشأن الهواتف الذكية التي تنتجها كلتا الشركتين، حيث أظهرت أحدث التسريبات القادمة من الولايات المتحدة أن هواتف "آيفون 6" التي سترى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستتضمن "كتاباً صحياً"، وهي خاصية تظهر لأول مرة في هواتف "أبل".

وبحسب تقرير لموقع "إنترناشيونال بزنس تايمز"، فإن "آيفون 6" سيتضمن خاصية المتابعة الصحية للمستخدمين، حيث سيكون بمقدورهم قياس ضغط الدم من خلاله، وكذلك متابعة دقات القلب، والتأكد من سلامتهم الصحية لبعض الأساسيات.

وتعتبر المزايا الصحية التي سيتضمنها هاتف "آيفون 6" تقليداً لهاتف "غالاكسي إس 5" الذي كشفت عنهه شركة "سامسونغ" الكورية وبدأ توفيره في الأسواق تدريجياً، حيث سيتوفر في 150 دولة حول العالم خلال شهر أبريل الحالي.

ومن بين المزايا في "غالاكسي إس 5" التي شغلت أذهان المولعين بالتكنولوجيا قدرته على قياس ضغط الدم، وكذلك حرارة الجسم، ودقات القلب، وهو ما شكل سبقاً عالمياً على مستوى الهواتف الذكية وطفرة جديدة في هذا المجال.

وتشير المواصفات التي تسربت حتى الآن من "آيفون 6" إلى أن المنافسة تزداد سخونة مع "سامسونغ" الكورية، وأن "أبل" تحاول تضمين هواتفها غالبية المواصفات الجديدة التي ابتكرتها "سامسونغ".

وإلى جانب "الكتاب الصحي" فإن التسريبات تتحدث عن بطارية أقوى وأفضل قد يتم توفيرها في هواتف "آيفون" الجديدة، حيث قالت مجلة "إنترناشيونال بزنس تايمز" إن شركة "أبل" تتفاوض من أجل شراء حصة في شركة "Renesas Electronics"، وهي واحدة من أشهر منتجي بطاريات الليثيوم في العالم، في مؤشر على اهتمام "أبل بتطوير البطاريات في هواتفها.

وبحسب التقرير فإن "أبل" تتفاوض مع الشركة اليابانية لشراء حصة بقيمة 50 مليار ين (480 مليون دولار تقريباً)، وهي حصة تبلغ نحو 55% من قيمة الشركة، وتجعل من "أبل" المساهم الأكبر فيها.

وتأتي هذه المواصفات لتنضم إلى عدد آخر من المواصفات التي يجري الحديث عنها بشأن "آيفون 6"، ومن بينها نظام التشغيل الجديد (iSO 8) الذي سيرى النور لأول مرة مع هواتف "آيفون" الجديدة، إضافة إلى كاميرا مطورة سبق أن تحدثت عنها الكثير من التقارير في محاولة أخرى من "أبل" لمنافسة "سامسونغ".

وتتنافس كل من "أبل" و"سامسونغ" على اقتناص الحصة الأكبر من سوق الهواتف الذكية في العالم، فيما كان الخلاف بين الشركتين قد وصل إلى القضاء الأميركي، حيث حاولت "أبل" سابقاً الحصول على قرار بمنع "سامسونغ" من بيع منتجاتها في الولايات المتحدة، إلا أنها فشلت في ذلك.