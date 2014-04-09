السعودية: طرح الرخصة الثالثة للاتصالات الافتراضية

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن طرحها وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغل شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية مع المشغل المضيف ذي البنية التحتية شركة الاتصالات المتنقلة "زين".

وأوضحت الهيئة في بيان أنها تهدف من الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية إلى تحقيق الأهداف الواردة في نظام الاتصالات والقاضية بإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات من خلال توفير خدمات اتصالات متنقلة متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، وإذكاء المنافسة من خلال إتاحة المزيد من الخيارات أمام مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وبما يقود إلى تقديم المزيد من الابتكار والتنوع في الباقات وتحسين خدمات العناية بالمشتركين، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة، وفتح مجالات استثمارية جديدة في هذا القطاع الحيوي.