المغرب: 4 صناديق سيادية خليجية تشارك في وصال كابيتال

كشف وزير السياحة المغربي لحسن حداد، في مقابلة لـ "العربية نت" عن أهمية مشروع "وصال كابيتال الميناء"، الذي اجتمعت حوله ولأول مرة مجموعة من الصناديق الاستثمارية السيادية العربية.

وقال حداد إن مشروع "وصال الدار البيضاء - الميناء"، يندرج في إطار التوجيهات الملكية للعاهل المغربي محمد السادس، ضمن برنامج متكامل لتعزيز إشعاع مكانة المدينة على المستوى العالمي.

وأوضح حداد، أن هذا المشروع الاستثماري هو الأول من نوعه الذي يدعمه "وصال كابيتال" في إطار شراكة استثمارية مغربية - خليجية تتوزع بشكل متساو بين الصناديق السيادية الكويتية (الكويت إنفسمنت أوتوريتي)، والقطرية (قطر هولدينغ)، والإماراتية (آبار انفستمنت بي جي اس)، والسعودية (إنفسمنت فاند)، والمغربية (الصندوق المغربي للتنمية السياحية) لرفع مجموع الغلاف المالي للرأسمال الخالص لـ"وصال كابيتال" إلى 3.4 مليارات دولار.

ويعكس هذا المشروع حسب الوزير رغبة المستثمرين الخليجيين في تطوير وتنويع استثماراتهم بالمغرب وكذا ثقة المستثمرين من الصناديق الاستثمارية السيادية العربية في جو الاستقرار والأمن في المغرب، واعترافهم بالجهود التي بذلت لتحفيز رجال الأعمال على نقل مشاريعهم للمغرب.

كما تكشف مشاركة 4 صناديق سيادية خليجية بالاستثمار في المشروع، حجم الاهتمام العالمي بمشاريع التنمية الاقتصادية والسياحية والثقافية في المغرب، يضيف حداد.

وأبرز وزير السياحة، بأن أهمية مشروع "وصال كابيتال الميناء" تتمثل في كونه سيعزز من جاذبية وتنافسية العاصمة الاقتصادية للمملكة ويرقى بها إلى مصاف كبريات العواصم، ليس فقط على الصعيد القاري، ولكن أيضا على المستوى المتوسطي بل والعالمي.

وعن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمشروع على المدينة ونسيجها الاقتصادي، اعتبر حداد أن حجم استثمارات تقدر بـ 6 مليارات درهم، ستعطي مشروع "وصال الدار البيضاء- الميناء"، دينامية جديدة في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل مدينة البيضاء قطبا ماليا بامتياز دون إغفال الجوانب الاجتماعية والثقافية.

كما يساهم حسبه أيضا في إعادة تأهيل المدينة العتيقة، من خلال تطوير الفضاء التاريخي الأصيل ومنحه وجها جديدا، لكونه جزءا لا يتجزأ من النسيج العمراني لمدينة الدار البيضاء، فضلا عن بعده الإنساني بخلق مناصب الشغل وإنعاش قطاع التجارة والصناعة التقليدية والسياحة.

وأفاد الوزير أن مدينة الدار البيضاء التي تحتل حاليا المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني (15.000 سرير حاليا) ستعرف بفضل استثمار إضافي ب395 مليون درهم، إنجاز فندق من فئة 5 نجوم و500 سرير وبالتالي تعزيز عرضها بالنسبة للمنتوج الراقي حسب حداد.