شركات عالمية تتطلع لإقامة مصانع للسيارات في السعودية

قال علي حسين علي رضا المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الحاج حسين علي رضا إن التنسيق جارٍ لإيجاد استثمار لشركات عالمية لإقامة مصانع للسيارات في السعودية.

وأشار رضا إلى أن السعودية تجاوزت الأزمة العالمية بفعل ثقلها الاقتصادي وموقعها عالميا، متوقعا أن يصل عدد السيارات الجديدة في المملكة إلى مليون سيارة بعد 3 أعوام من الآن، وفقا لصحيفة الشرق.

وأضاف رضا أن خروج السعوديات لسوق العمل رفع معدلات البيع، لافتا إلى أن توظيف السعوديات بُعد استراتيجي لمجموعة شركات الحاج علي رضا، ملمحا إلى أن هناك خططاً توسعية واستراتيجية كبرى لمجموعة شركاتهم من أجل توسعة النشاط، مؤكدا أن المنافسة في سوق السيارات تعد تحدياً وليس عائقا، مؤكدا أن الخطط مستمرة لتجاوز أي تحديات.

وقال رضا إنه تم تأسيس شركة لتجميع شاحنات مان الألمانية في مدينة جدة قبل 6 أعوام ولقي هذا المشروع نجاحا كبيرا، ويعمل بكل طاقته الإنتاجية اليوم ويشغل المصنع بأيد سعودية مدربة من قبل شركة مان الألمانية.

وأوضح رضا أن الشركة ملتزمة بتدريب السعوديين والسعوديات، مؤكدا أنها من أولويات الشركة، حيث يتم إرسالهم في دورات متخصصة لأوروبا وأميركا واليابان.