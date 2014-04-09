لجنة عُليا تجتمع شهرياً لتنظيم سوق العمل السعودي

اتفقت وزارة العمل مع مجلس الغرف السعودية على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى عالٍ تجتمع بشكل شهري، للتشاور حول سياسات سوق العمل والتنسيق المستمر لرفع كفاءة سوق العمل السعودي.

وكان تقرير سابق أعدته "العربية.نت" كشف أن المملكة نجحت في معالجة أوضاع 5 ملايين عامل وافد، من بينهم مليون عامل جرى ترحيلهم الى الخارج لمخالفتهم قانون العمل.

وذكر بيان صادر عن وزارة العمل أن الهدف من هذه اللجنة يتمثل في تحقيق توجهات الدولة الرامية لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وتحفظ في ذات الوقت مصالح ومكتسبات قطاع الأعمال عبر التوافق على آليات فاعلة ومناسبة لتحقيق مختلف التطلعات.

واستقبل وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، ورئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشئون سوق العمل، حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة المشتركة لتكون قناة للتواصل والتشاور بين الوزارة ومجلس الغرف السعودية وممثلة لقطاع الأعمال السعودي، إلى جانب اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشئون سوق العمل.

وثمّن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي جهود وزارة العمل في التعاون مع القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية فيما يخص قضايا العمل والعمال، مؤكداً استعداد ورغبة قطاع الأعمال مشاركة الوزارة في تحقيق توجهاتها نحو معالجة ما يواجهه سوق العمل من معوقات توظيف الشباب السعودي.