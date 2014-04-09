وفد ياباني يزور الجبيل السعودية لبحث التعاون التقني

التقى الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع برئيس جمعية العلوم والتقنية ووزير المالية الياباني الأسبق، كوجي أومي والوفد المرافق له.

وتطرق اللقاء من الجانب السعودي إلى اهتمام المملكة بالصناعات عموماً، والصناعات البتروكيماوية والتحويلية على وجه الخصوص، والمدن الصناعية التي تديرها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وما بلغته من تقدم يضاهي كبرى المدن الصناعية في العالم.

واستعرض رئيس الهيئة نبذة عما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية للهيئة الملكية والصناعات القائمة في المدن التابعة لها، كما تحدث عن التقدم الذي وصلت إليه المملكة في المجال العلمي، مثمناً سموه الاهتمام الذي أولته الدولة للبحوث والدراسات الأكاديمية.

من جانبه، أثنى الضيف الياباني على القفزات التنموية الهائلة التي شهدتها مدن الجبيل وينبع ورأس الخير، والمكانة العالمية التي تحظى بها الهيئة الملكية، كما تحدث عن جمعية العلوم والتقنية التي تحظى بمكانة مرموقة في اليابان وعلى مستوى العالم.

وقدم الدعوة إلى رئيس الهيئة الملكية لحضور منتدى العلوم والتكنولوجيا المجتمعية الحادي عشر الذي سيعقد في مدينة كيوتو اليابانية خلال الفترة 6-5 أكتوبر المقبل.