"النقد" يتوقع نمو اقتصاد المارد الصيني 7.5% بـ2014

المصدر: بكين ـ فرانس برس

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني في العام 2014 بـ7,5% وفي العام 2015 بـ7,3% ولكن بشرط أن تواصل بكين جهودها الرامية لإعادة التوازن الى اقتصادها.

وقال الصندوق في تقريره السنوي حول توقعاته الاقتصادية العالمية إن هذا النمو القوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم يعني أن بكين "تحاصر تدريجيا توسع الائتمان وتتقدم تدريجيا باتجاه تنفيذ مشاريعها الإصلاحية".

وكانت السلطات الصينية وعدت مؤخرا بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي أصبحت ملحة، وذلك عبر إفساح مجال أكبر للرساميل الخاصة وتحرير النظام المالي وتعزيز الطلب الداخلي وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، غير أن هذه الوعود تأخر تنفيذها، بحسب محللين.

وتتطابق توقعات صندوق النقد الدولي لنسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني مع الأهداف التي سبق لبكين أن حددتها للعام 2014 عند "قرابة 7,5%".