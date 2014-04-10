أزمة أوكرانيا على طاولة وزراء مالية السبع الكبار

يعقد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع اجتماعاً في واشنطن اليوم، الخميس يتباحثون فيه خصوصاً في الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية، كما أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء.

والاجتماع الذي يعقد في واشنطن سيشارك فيه وزراء مالية الدول السبع الأكثر تصنيعاً في العالم (الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، كندا وبريطانيا)، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية إن الأزمة الأوكرانية والتوترات مع روسيا ستكون في صلب المحادثات التي سيجريها الوزراء السبعة، مشيرا إلى أن المباحثات قد تتطرق إلى قضايا أخرى، من دون أن يفصلها.

وتثير الأزمة الأوكرانية مخاوف من أن ترتد انعكاساتها سلبا على الاقتصاد العالمي برمته.

والأربعاء حذر الاحتياطي الفدرالي الأميركي من أن هذه الأزمة يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

وفي محاضر الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية التي نشرت الأربعاء، أشار مسؤولو الاحتياطي الفدرالي الأميركي الى أن "الأحداث في أوكرانيا ستؤثر على الأرجح تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الأميركي، لكن يمكن أن تؤثر سلبا على النمو العالمي".

بدوره بدأ صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الثلاثاء أقل تفاؤلا بالاقتصاد العالمي حيث خفض توقعات النمو بسبب التوترات في أوكرانيا من جهة وتراجع الثقة في قدرات بعض الدول الناشئة.

وجاء في تقرير صندوق النقد أن الأزمة الحالية في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية مع روسيا قد تهدد أيضا النشاط الاقتصادي عبر إبعاد المستثمرين او عبر "الاضطرابات الكبرى" في نقل وإنتاج الغاز والنفط.

