الاستثمار العربي يمنح سلطان بن سلمان "جائزة القيادة"

منح مؤتمر "الاستثمار العربي الفندقي 2014" "جائزة القيادة" للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، تقديراً لدوره المهم في تطوير قطاع السياحة في السعودية.

وجاء في بيان صحافي صدر عن اللجنة المنظمة للمؤتمر اليوم أن هذه الجائزة تأتي تقديراً للجهود التي يبذلها سموه في الدفع قدماً بتطوير قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية وإطلاق المبادرات التي تأتي استجابة لزيادة الطلب على قطاع السياحة في المملكة، حيث عززت قوة منشآت قطاع السياحة إلى جانب التوسع المستمر في السياحة الدينية من النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع.

وأوضح البيان أن هذه المبادرات أسهمت بوضوح في نمو الفنادق بمختلف أنحاء المملكة مع دخول عدد من العلامات التجارية الفندقية العالمية إلى السوق، إضافة إلى أن الهيئة تنشط بشكل كبير وفاعل في معالجة جميع العقبات نحو هيكلة البنية التحتية التنظيمية لقطاع السياحة وغيرها من المسائل ذات الصلة.

وسيتضمن مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014 الذي سيعقد في دبي يومي الخامس والسادس من الشهر المقبل عدداً من الجلسات النقاشية التي ستسلط الضوء على أهم العوامل التي تقف وراء نمو قطاع السياحة في السعودية.