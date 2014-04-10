الضويحي: نعتزم إطلاق شركة لتقود مشاريع "الإسكان"

ذكر وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن الوزارة بصدد إنشاء شركة بهدف تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، وتكون الذراع التنفيذية للوزارة.

وقال إن وزارة الإسكان في المملكة خطت خطوات سريعة لتحقيق العدالة والمساواة في توفير السكن اللائق، مؤكداً تطلع الجميع إلى الوصول لمناقشات ثرية مع الخبراء والمتخصصين، والاستفادة عبر صياغة الأفكار والاقتراحات التي تخدم قطاع الإسكان في العالم أجمع.

وأشار في كلمته في الدورة السابعة للمنتدى الحضري العالمي "العدالة في التنمية الحضرية.. مدن من أجل الحياة" في مدينة ميدلين بكولومبيا إلى أن وزارة الإسكان أطلقت برنامجين وطنيين من شأنهما أن يسهما في تنظيم قطاع الإسكان "برنامج آلية الاستحقاق والأولوية التي تستهدف توفير السكن الملائم للأسر السعودية، الذي يحدد الأسر المؤهلة للحصول على المنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتها وفقاً لعدة معايير تغطي الجوانب المالية والاجتماعية والصحية من خلال برنامج إلكتروني واضح وشفاف لضمان المساواة لجميع فئات المواطنين، وبرنامج شبكة الإيجار الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع تأجير المساكن في المملكة، حيث يستهدف ضمان حقوق المستأجرين، والملاك، والسماسرة، وتسهيل وصول المستأجر لسوق الإيجار بطريقة منظمة ومريحة".

ولفت إلى أن البرنامج الثاني يتم من خلال منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت تتيح التحقق من البيانات، وتشمل مجموعة من الخدمات مثل تسجيل العقود والمدفوعات الإلكترونية، وهو ما يعزز الثقة في قطاع تأجير المساكن ويشجع زيادة الاستثمار في القطاع، ما يساعد المواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم السكني للعثور على فرص تأجير مناسبة.

وأبان الدكتور الضويحي أن المملكة قامت مؤخراً بالتركيز على تطوير ودعم قطاع الإسكان، ما انعكس على الأهداف التنموية لقطاع الإسكان التي وردت في خطة التنمية التاسعة 2009 – 2014.