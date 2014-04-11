أميركا تقر خطة التخفيضات الحادة.. للقضاء على العجز

وضعت الولايات المتحدة الأميركية "خطة" للقضاء على العجز الذي تواجهه، لكنها ستأتي على برامج الضمان الاجتماعي، فقد وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ضئيلة أمس الخميس على خطة جديدة للميزانية اقترحها عضو جمهوري بارز تهدف الى القضاء على العجز في غضون 10 سنوات.

وتتضمن الخطة التي وضعها بول ريان رئيس لجنة الميزانية بالمجلس تخفيضات حادة في صافي برامج الضمان الاجتماعي والمنح للطلاب الجامعيين والإنفاق على الأبحاث والبنية التحتية. وتسعى أيضا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على مدى العقد القادم بدون أي زيادة في إيرادات الضرائب.

وأقر مجلس النواب الذي يغلب عليه الجمهوريون الخطة في اقتراع جاءت نتيجته متماشية الى حد كبير مع الانتماء الحزبي بأغلبية 219 صوتا ضد 205 أصوات.

ومن غير المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تلك الخطة.

وسيستخدم الجمهوريون خطة الميزانية بشكل خاص في حملة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجرى في نوفمبر لإبراز تصميمهم على تقليص الدين الاتحادي لكنها ستعرض الحزب لهجمات من الديمقراطيين بسبب ما تتضمنه من تخفيضات في الإنفاق.

