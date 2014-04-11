الخدمة المدنية والشركات تعرض آلاف الوظائف للسعوديين

أعلنت الخدمة المدنية السعودية وعدد من الشركات آلاف الوظائف للسعوديين، حيث كشفت 18 شركة سعودية عن توفر 894 وظيفة في عدد من المجالات والتخصصات ترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة من السعوديين والسعوديات، عبر مركز التأهيل والتوظيف بغرفة الرياض، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بحسب ما ذكرته واس، اليوم الجمعة.

وستجري المقابلات الشخصية بمقر مصنع السويد للبلك والخرسانة الساعة العاشرة صباحاً، لشغل 9 وظائف تحت مسمى: "معقب، مندوب مبيعات، محاسب عام" للحاصلين على الثانوية وما فوقها.

أما إجراء المقابلات لشغل 65 وظيفة في شركة مصنع المنورة للمنتجات المعدنية تحت مسمى "مدير إنتاج - محاسب تكاليف - مسؤول إداري - شؤون موظفين – سكرتارية – فنيين - سائقين" للحاصلين على الثانوية وما فوقها فستكون الساعة العاشرة صباحاً.

في الوقت ذاته، ستطرح 15 وظيفة في شركة الجزيرة للتسويق تحت مسمى "كاشير، مصفف أرفف، رجال أمن" للحاصلين على المتوسطة وما فوقها في مقر الغرفة الساعة العاشرة صباحا. إضافة إلى إجراء المقابلات لشغل 6 وظائف في شركة اللواء للتجارة والمقاولات بمقر الشركة تحت مسمى (مندوب مبيعات، مشرف إنتاج، مشرف صيانة، رجال أمن" للحاصلين على الثانوية وما فوقها.

كما يجري طرح 6 وظائف في شركة فنون المشاريع بمقر الشركة "بعد الظهر" تحت مسمى "مندوب مبيعات، مشرف إنتاج، مسؤول مستودع، مسؤول حسابات، مسؤول علاقات حكومية، مسؤول مشتريات" للحاصلين على الثانوية وما فوقها.

ويشير البيان إلى أن يوم الثلاثاء 15 أبريل ستجرى المقابلات بمقر غرفة الرياض الساعة العاشرة صباحاً لشغل 40 وظيفة في شركة الشايع الدولية للتجارة للحاصلين على الابتدائية وما فوقها تحت مسمى "مدير معرض، مساعد مدير معرض، بائعين".

كما سيتم إجراء مقابلات شخصية لشغل 87 وظيفة تحت مسمى "ممثل مبيعات، مسؤول توظيف، موظف استقبال) للحاصلين على الثانوية وما فوقها للعمل في شركة جزيرة سماء وذلك في مقر الشركة.

وتحت مسمى 32 وظيفة تحت مسمى "استشاري مبيعات، مديري فروع، أمين صندوق، محاسب، مسؤول تأمين"، تطرح32 وظيفه للحاصلين على الثانوية وما فوقها للعمل في شركة الجبر التجارية في مقر الشركة.

إلى ذلك ذكرت جريدة "الرياض"، أن وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية قد دعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة على موقعها الإلكتروني والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم لتلك الوظائف (رجال/ نساء) سواء حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة بشرط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، لتقديم طلباتهم عبر برنامج جدارة.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن هذه الدعوة للوظائف الشاغرة تهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال/ نساء) التي تلقتها وزارة الخدمة المدنية وفقاً لخطة إعلانات طلبات إشغالها وفقاً للجدولة الزمنية لخطة الإعلانات التي سبق أن أعلنتها الوزارة للجميع، وبينت الخدمة المدنية أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة في هذا الإعلان (3.445) وظيفة شاغرة من المرتبة الرابعة حتى التاسعة.

ويبدأ التقديم على نظام جدارة (3) للرجال من تاريخ 12/6/1435 هـ إلى 22/6/1435 هـ، فيما تبدأ فترة تقديم النساء من تاريخ 24/6/1435 هـ إلى 4/7/1435 هـ.