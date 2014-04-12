السعودية دعمت التوافق العربي لتطوير أمن الإنترنت

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم اعتماد الإسهامات المقدمة من قبل الدول العربية في المؤتمر العالمي السادس لتنمية الاتصالات، ومن بينها توصيات متصلة بأمن الإنترنت.

وجرى تنظيم المؤتمر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (الوكالة الدولية المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات في الأمم المتحدة) تحت عنوان "النطاق العريض من أجل تحقيق التنمية المستدامة" في مدينة دبي خلال الفترة بين 30 مارس إلى 10 أبريل.

وخرجت المملكة ومجموعة الدول العربية بصيغة توافقية في الآراء تضمنت تنفيذ المقترحات المقدمة من هذه الدول حول عدد من المسائل، يأتي في طليعتها القرار رقم 63 المتعلق بتوزيع عناوين بروتوكول الإنترنت وتسهيل الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) في البلدان النامية.

ودعمت السعودية القرار رقم 45 المتعلق بآليات تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، واعتماد مسألة جديدة في قطاع تنمية الاتصالات حول الجوانب السياساتية والتنظيمية والتقنية للانتقال من الشبكات القائمة إلى شبكات النطاق العريض في البلدان النامية، بما في ذلك شبكات الجيل التالي والخدمات المتنقلة وخدمات المحتوى الخارج عن سيطرة المشغلين (OTT) وتنفيذ الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6).

وترأس المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الفائز من قطاع الشؤون الفنية والطيف الترددي بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فريق العمل المعني بصياغة القرار 63 الآنف الذكر، والذي ضم في عضويته ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، ومجموعة دول الكومنولث الإقليمي، بالإضافة إلى مجموعة الدول العربية.