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الكلية التقنية بجدة تطرح 600 وظيفة للشباب بالسعودية

المصدر: العربية.نت
فرص وظيفية للسعوديين
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أعلنت الكلية التقنية بجدة عن بدء استقبال طالبي العمل الراغبين بالتقدم لأكثر من 600 وظيفة من حملة الشهادات الثانوية والمتوسطة والابتدائية من الرجال بمقرها، اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام.

وقالت الكلية إن التقديم سيجري عبر وحدة برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك بمكتب الدعم، وضبط جودة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.

ودعا رئيس مكتب الدعم وضبط جودة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، المهندس أحمد بن جلالة، طالبي العمل للحضور إلى مقر وحدة برامج التنظيم من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً، بحسب بيان نشرته صحيفة اليوم.

وحث الراغبون بالعمل على استثمار فرص التدريب المرتبط بالتوظيف، مصطحبين معهم السيرة الذاتية، وصورة من الشهادة الدراسية، وصورة من الهوية الوطنية، وذلك ضمن لقاء التوظيف في المسار الخامس والعشرين الذي سيتعرف خلاله المتقدمون إلى المهام المطلوبة للوظائف المعروضة.

كلمات دالّة

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