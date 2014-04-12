جائزة أفضل جناح للسعودية بين 500 مشاركة بمعرض حلال

حقق جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض الأغذية الدولي (حلال) ميهاس MIHAS في دورته الحادية عشرة الذي عقد في مدينة كوالالمبور الماليزية، جائزة أفضل جناح من بين 500 جناح تمثل نحو 30 دولة.

واستلم الجائزة من وزير التجارة الخارجية الماليزي داتو سيري مصطفى محمد، مدير عام التسويق والعلاقات العامة بهيئة تنمية الصادرات السعودية فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، حيث أشاد الوزير الماليزي بالجهود التي بذلتها الهيئة في تنظيم الجناح السعودي وتواجد الشركات السعودية تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى أن جناح المملكة يستحق الجائزة بكل جدارة.

من جهته قدم أبا الخيل شكره للجنة المنظمة على هذه الجائزة مؤكداً أنها محفز لمنسوبي الهيئة وللجهات المشاركة في المناسبات القادمة لتقديم الأفضل، مشيراً إلى أن حصول المملكة على أفضل جناح تم بفضل جهود جميع المشاركين من القطاع الخاص بالجناح والعمل الجماعي.

وأضاف أبا الخيل أن حصول جناح المملكة بجائزة أفضل جناح معرض "ميهاس" والذي يعدّ من أكبر المعارض المختصة بمنتجات الأغذية الحلال في آسيا، يسهم في دعم المشاركين فيه وتحفيز بقية الجهات التي لم تشارك بالمعرض للمشاركة فيه مستقبلاً.

وأوضح أن المعرض الذي نظمته هيئة تنمية الصادرات السعودية في كوالالمبور، ضم 20 شركة سعودية مثلت عدة قطاعات غذائية، ويأتي حرص الهيئة على المشاركة في هذا المعرض لدعم وتمكين المصانع السعودية في الأسواق الآسيوية وعكس جودة المنتجات السعودية الغذائية للمهتمين بهذا القطاع، ليتوافق مع توجه القيادة السعودية بتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين والمصدرين السعوديين مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.