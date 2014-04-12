25 مليون دولار لليمن من صندوق أوبك للتنمية

وقع اليمن وصندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمقر البنك الدولي في واشنطن على اتفاقية تمويل المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية، والبالغ 25 مليون دولار.

وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور محمد السعدي، وعن صندوق أوبك للتنمية الدولية، المدير التنفيذي للصندوق، سليمان بن جسار الحربش.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن من الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر دعم البنية الأساسية والتعليم وتطوير المهارات المهنية للشباب والنساء والتخفيف من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة خصوصاً في المناطق الريفية.