المنتدى الخليجي الأوروبي يتجاوز مفاوضات "التجارة"

توافق القطاع الخاص الخليجي ونظيره الأوروبي على أهمية التواصل بين القطاعين في كل من الخليج وأوروبا واستمرار التعاون بين الجانبين ومحاولة تجاوز آثار عدم توصل دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لأسباب عدم جدية دول الاتحاد الأوروبي.

واستطاع القطاع الخاص الخليجي من خلال الشهادات التي قدمها عدد من ممثلي الشركات الأوروبية عن تجاربهم الإيجابية بدول مجلس التعاون الخليجي أن يؤكد صحة توجهه في التعامل التجارى مع أوروبا دون النظر الى توقيع الاتفاقية التي أصبحت من ملفات الماضي.

جاء ذلك في اختتام أعمال المنتدى الخليجي الأوروبي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل مؤخراً بتنظيم من اتحاد الغرف الاوروبية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومجالس الأعمال الألمانية الإماراتية والسعودية وبحضور مجموعة من ممثلي الجهات الرسمية الخليجيه والاوروبي في المفاوضات التجارة الاوروبية الخليجية الدكتور حمد البازعي، رئيس الجانب الخليجي في المفاوضات، والسيد بالأش مسؤول الجانب الأوروبي في المفاوضات التجارة الحرة وعدد من ممثلي سفرات دول مجلس التعاون في بروكسل وعدد من أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأوروبيين.

كما تضمنت الجلسة الختامية التي شارك فيها كل من الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي الذي اكد ارتياح الاتحاد لعلاقاته المميزة مع اتحاد الغرف الاوروبية التي امتدت الى أكثر من سبع سنوات والتي انطلقت منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين تم خلالها تنفيذ عدد من برامج التعاون في دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي وتنظيم ورش العمل المتخصصة إلى جانب إعداد دراسة حول واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون.

وألمح نقي إلى أهمية إعادة التوازن في الميزان التجاري بين الجانبين، حيث حققت دول الاتحاد الأوروبي فائضاً بمقدار ٣٠ مليار دولار لصالح الاتحاد الاوروبي، وأكد أن ذلك يتطلب من اتحاد الغرف الاوروبية حث المفوضية الاوروبية على أهمية إزالة التعرفة الجمركية أمام المنتجات الخليجية مثل البتروكيماويات ومشتقاتها والألومنيوم والصناعات المتفرعة منها الى جانب إزالة الحواجز أمام شركات الطيران الخليجية القادمة للاتحاد الأوروبي.

كما طالب نقي بأهمية اختصار المعاملات والاجراءات المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول شنغن فيزا أمام مواطني دول مجلس التعاون ووقف الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الدول الأوروبية أمام الاستثمارات الخليجية كما هو حاصل من قبل بريطانيا على سبيل المثال.