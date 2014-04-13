انتخاب العطيشان رئيساً لغرفة تجارة الشرقية

أسفر أول اجتماع لمجلس إدارة غرفة الشرقية للدورة السابعة عشرة عن انتخاب عبدالرحمن بن صالح العطيشان، رئيسا لمجلس إدارة الغرفة، وكل من محمد سعد الفراج، وحسن مسفر الزهراني نائبين للرئيس، وانتخاب عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج ممثلا للغرفة لدى مجلس الغرف.

وأشار العطيشان في تصريح له عقب انتهاء الاجتماع إلى أن الغرفة ستستمر في مواكبة كل المتغيرات الاقتصادية المحيطة، وتكريس رؤيتها نحو الريادة والتميز في رعاية مصالح قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية، وتعزيز تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات رجال وسيدات الأعمال، وما يخدم مشاركة أوسع لقطاع الأعمال في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأضاف العطيشان أن الغرفة ماضية في طريق تأكيد أهدافها ومحاورها الاستراتيجية، والعمل من أجل تحقيق ما سعت وتسعى إليه من رؤى في خدمة رجال وسيدات الأعمال من أعضائها ومشتركيها خاصة، وقطاع الأعمال في المنطقة بشكل عام، وإن مجلس الإدارة الجديد عازم على تأكيد تفوق الغرفة وتميزها على كافة الصعد التي أهلتها للفوز بالعديد من الجوائز المحلية والخليجية والإقليمية.

كما أشار العطيشان إلى الحرص على العمل مع مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للغرفة بروح الفريق الواحد، واستكمال المسيرة لتحقيق المزيد من النجاحات في خدمة الاقتصاد الوطني ومشتركي الغرفة من رجال وسيدات الأعمال، ومجتمع المنطقة الشرقية بشكل خاص.