دبي تسعى للصدارة عالميا بإدراج الصكوك الإسلامية

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً يقضي بإلزام الحكومة بإدراج تنظيم جماعة "أنصار بيت المقدس" كمنظمة إرهابية.

تسعى إمارة دبي لتصبح الأولى في إدراج الصكوك الإسلامية على مستوى العالم وذلك في إطار مبادرتها للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، بحسب ما صرح به الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

وقال عبدالله العور "الهدف أن نكون رقم واحد عالميا من ناحية الحجم الكلي لإدراج الصكوك (في البورصة)".

وأكد العور أن حجم الصكوك المدرجة في بورصة دبي كان يتراوح بين ثمانية وتسعة مليارات دولار وقت إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العام الماضي وارتفع حاليا إلى نحو 19 مليار دولار.

وامتنع العور عن إعطاء أية أرقام مستهدفة للحجم الكلي للصكوك أو الحديث عن نسبة النمو المستهدف.

وكان العور يتحدث بعد أن افتتح مؤتمر التكافل العالمي التاسع في دبي والذي يحضره عدد من المسؤولين التنفيذيين لشركات التأمين التكافلي الإسلامية ويستمر يومين يناقش خلالهما أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

وأضاف العور أن الدفع بدبي لأن تصبح الأولى عالميا في إدراج الصكوك يأتي كمبادرة ضمن 40 مبادرة أخرى تعتزم الإمارة تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق رؤيتها بأن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم.

وقال العور إن مهمة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ستركز خلال الفترة المقبلة على التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ المبادرات الأربعين، مؤكدا أن دبي تمتلك من الإمكانيات المادية والبنية التحتية ما يؤهلها لتحقيق هذه المبادرات.