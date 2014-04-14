5 شركات كورية تفوز بعقود بـ7.2 مليار دولار في الكويت

فازت 5 شركات كورية جنوبية بعقود قيمتها 7.2 مليار دولار من شركة البترول الوطنية الكويتية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين المعايير البيئية بمصفاتي تكرير.

وتسلط العقود الممنوحة في إطار عروض قيمتها 12 مليار دولار لمشروع الوقود النظيف وافقت عليها الحكومة في فبراير الضوء على جهود الشركات الكورية الجنوبية لزيادة هامش الربح عن طريق تقديم عروض مشتركة مع شركات محلية أو أجنبية للفوز بمشاريع كبيرة في الخارج، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال يون سوك مو المحلل في سامسونغ للأوراق المالية إن الشركات الكورية تتجه على نحو متزايد إلى إقامة تحالفات مع شركات أجنبية ذات باع مما يمكنها من الفوز بعقود أعلى من حيث القيمة.

وبحسب تقرير لوزارة التجارة والصناعة والطاقة هذا الشهر فقد زادت عقود المشاريع الخارجية التي فازت بها شركات البناء الكورية الجنوبية في الخارج خلال الربع الأول بنسبة 42.1 %على أساس سنوي.

وقالت الوزارة إن فرص تحقيق مزيد من النمو في العقود الخارجية تبدو جيدة في ضوء التوقعات لاستمرار التعافي الاقتصادي العالمي وتنامي الطلب المرتبط بمشاريع في مجال الطاقة.

وقالت دايو للهندسة والبناء في بيان اليوم الاثنين إنها فازت بعقد لمصفاة ميناء عبدالله في الكويت في إطار مشروع مشترك مع هيونداي للصناعات الثقيلة وفلور كورب.

وأوضحت أن قيمة العقد 1.13 مليار دولار لكل من الشركات الثلاثة. وقالت سامسونغ الهندسية في إشعار اليوم إنها فازت بعقد منفصل قيمته 1.62 مليار دولار لمصفاة ميناء عبدالله ضمن مشروع مشترك مع بتروفاك وشركة شيكاغو بريدج أند أيرون.

وقالت جي.أس للهندسة والبناء وأس.كيه للهندسة والبناء غير المدرجة في البورصة إنهما فازتا بعقد مصفاة في الكويت ضمن مشروع مشترك مع جيه.جي.سي كورب اليابانية. وتبلغ قيمة العقد الثالث الذي يتعلق بمصفاة ميناء الأحمدي حوالي 1.66 مليار دولار لكل من الشركات الثلاث، حسبما أفادت جي.أس وأس.كيه.