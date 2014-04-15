أميركا توقع ضمان قرض بقيمة مليار دولار لأوكرانيا

وقع وزير الخزانة الأميركية جاك لو ضمان قرض بقيمة مليار دولار يخصص لأوكرانيا، وذلك لدى استقباله في واشنطن وزير المال الأوكراني اوليكساندر شلاباك.

وقال لو في بيان أصدرته وزارة الخزانة إن "هذا الاتفاق الذي يحظى بدعم الرئيس باراك أوباما، ومجلس الكونغرس يثبت التزام الولايات المتحدة الثابت حيال أوكرانيا مستقرة تتقدم نحو الديموقراطية".

وأضاف أن الحكومة الأوكرانية "ستكون لديها وسائل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على تمويل متدني الكلفة من أسواق رؤوس المال العالمية ولتسهيل الانتقال الاقتصادي للبلاد، ولا سيما لدى المجموعات الأكثر ضعفا".

وذكر الوزير بأن نائب الرئيس الاميركي جو بايدن سيزور أوكرانيا الأسبوع المقبل لإبداء دعم بلاده للسلطات الجديدة التي رحب "بتقدمها" في صياغة إصلاحات اقتصادية.

من جانبه، قال وزير المال الأوكراني "أوشكنا أن ننهي المشاورات مع صندوق النقد الدولي وننتظر قريبا جدا عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق حول اوكرانيا".

وأضاف "نحن شبه متفقين على برنامج تعاون واسع مع صندوق النقد الدولي"، شاكرا للولايات المتحدة مساعدتها التي تعتبر "إشارة دعم غير مشروط لطموحات الشعب الأوكراني من أجل السلام والديموقراطية والقيم الأوروبية".

وتابع الوزير الأوكراني أن "العالم معجب بأوكرانيا وبشجاعة وتصميم شعبها".

فيما وافق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين رسميا على مساعدة مالية لأوكرانيا بقيمة مليار يورو مع خفض كبير في الرسوم الجمركية.