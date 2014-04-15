الزامل تنشئ ترسانة بحرية وتطلق سفينة "سعودية الصنع"

تطلق شركة الزامل للخدمات البحرية في السعودية اليوم، سفينة "محلية الصنع" في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والتي تعتبر السفينة الثانية من نوعها بعد أقل من 40 يوما من تدشينها السفينة الأولى، وذلك ضمن افتتاح جزئي لمشروعها الجديد.

وقال المهندس سفيان الزامل الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للخدمات البحرية إن ترسانة الشركة بميناء الملك عبد العزيز ستقوم بتدشين السفينة الثانية في افتتاح جزئي لمشروعها الضخم الجديد بإنشاء واحدة من أحدث الترسانات البحرية المتخصصة في بناء وإصلاح السفن بكل أنواعها بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

يذكر أن الشركة أعلنت بدء صناعة بناء السفن بترسانة الملك فهد لإصلاح السفن بميناء جدة الإسلامي، وذلك بتدشين أول قاطرة بحرية يجري بناؤها بهذه الترسانة لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.

وأوضح الزامل أن السفينة التي ستدشن اليوم (زامل 602) متخصصة في دعم خدمات الغوص، وتقديم مختلف الخدمات للمنصات البحرية العاملة في حقول البترول، يبلغ طول السفينة 62.10 متر، وعرضها 18 مترا، بعمق 5.00 متر، وغاطس 2.80 متر، وأماكن إعاشة تكفي 52 فردا، والسفينة مجهزة بنظام الأربعة مخاطيف، وتحمل على ظهرها قاربا لحمل الغطاسين لأداء أعمالهم في حقول البترول المختلفة، والسفينة مجهزة أيضا برافعة سطح بطاقة رفع 60 طنا، وتبلغ قوة الماكينات الرئيسة 4130 حصانا، وتبلغ سرعة السفينة عشر عقد بحرية.

وأضاف أن الزامل تخطو خطوات جادة لتطوير هذه الصناعة المهمة على أرض السعودية، السفينة "زامل 602" هي الثانية من نوعها، مما يؤهلها لمنافسة الترسانات العالمية في الوقت والجودة والتكلفة، وهو ما يعزز مستقبل الصناعة في المملكة.

يذكر أن شركة الزامل تمتلك وتشغل أسطولا يتكون من 80 سفينة لخدمة حقول البترول البحرية، حاليا أكبر أسطول متخصص في دعم صناعة البترول بمنطقة الشرق الأوسط، الذي تنعكس كفاءته التشغيلية على خدمات إنتاج البترول بشكل خاص، وعلى الاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأعلن المهندس سفيان الزامل بأن الشركة استطاعت اختيار أن تنال ثقة الكويت وتوقع عقدا مهما لبناء 4 سفن متخصصة لأعمال المراقبة، والدعم لصالح قوات حرس الحدود الكويتية، ومن المتوقع أن يجري تسليم أول سفينتين في يونيو/حزيران 2015، ثم تسليم السفينتين الأخيرتين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

مجموعة "الزامل القابضة" ضخت استثمارات ضخمة تتعدى المليار ريال (266.6 مليون دولار) لبناء الترسانات البحرية المتخصصة في بناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بمواصفات عالمية، على مساحة 200 ألف متر مربع.