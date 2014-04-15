ارتفاع كلفة المعيشة في السعودية 2.6% في مارس

ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية لشهر مارس الماضي بـ2.5%، وفقاً لسنة الأساس 2007 مقارنة بنظيره من العام السابق.

فيما بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس الماضي 129 نقطة مقابل 128.8 لشهر فبراير الذي سبقه وفقاً لسنة الأساس 2007 ليعكس ارتفاعاً في مؤشر مارس بـ0.2%.

وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري الارتفاع الذي شهدته 5 من الأقسام الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية حيث ارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.3%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.8%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6% ، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.2%.

وأشارت المصلحة إلى أن ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسية سجلت انخفاضاً في مؤشراتها القياسية في مارس الماضي وهي الاتصالات 1.0%، والأغذية والمشروبات 0.3%، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها 0.3% في الوقت الذي ظل فيه قسما التبغ، والصحة عند مستوى أسعارهما السابقة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.

وأوضحت أن المؤشر شهد ارتفاعـاً بسبب الزيادات التي سجلتها 10 أقسام رئيسة وهي التبغ 6.4%، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها 5.2%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 4.1%، والترويح والثقافة 4.1%، وقسم الأغذية والمشروبات 3.8%، والتعليم 3.7%، والمطاعم والفنادق 3.5%، والصحة 3.0%، والسلع والخدمات المتنوعة 0.8%، والملابس والأحذية 0.6%. وسجل قسمان انخفاضاً في مؤشرهما القياسي وهما النقل 3.0%، والاتصالات 0.3% .