اتفاق الرباط وبروكسل لمراجعة شروط الفواكه لأوروبا

أعلنت الحكومة المغربية عن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي من أجل إطلاق المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حول شروط ولوج الفواكه والخضر المغربية إلى السوق الأوروبية، يوم 23 أبريل الجاري.

وسيترأس المفاوضات كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، والمفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية داسيان سيولوس.

واتفقت الرباط وبروكسل على "التسريع بالمفاوضات لإعادة التوازن للمبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، فيما تتخوف السلطات المغربية من "الانعكاسات الكارثية على الفلاحة" لأي قرار لبروكسل يؤدي إلى مراجعة الاتفاقيات الفلاحية الثنائية، ما "يضع التعاون الفلاحي بين الشريكين في سياق غير ملائم".

من جهة ثانية، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في الرباط، روبيرت جوي، أن اللجنة الأوروبية ستأخذ في الاعتبار كل "الانشغالات التي عبر عنها المغرب بشأن تعديل نظام أسعار ولوج السلع وحساب الحقوق الجمركية".

وأعلن المسؤول الأوروبي أن "اللجنة الأوروبية ملتزمة بشكل حازم بالعلاقات التجارية مع المغرب"، مضيفا أن بروكسل "تبدي حساسية إزاء الانشغالات التي عبرت عنها السلطات المغربية".