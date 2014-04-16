السرقة أبرز المخاطر أمام السياح الخليجيين في أوروبا

فتحت الجريمة التي تعرضت لها ثلاث إماراتيات في لندن مؤخراً الباب أمام الكثير من التساؤلات بشأن المخاطر التي يتعرض لها السياح الخليجيون في بريطانيا ومختلف أنحاء أوروبا على وجه العموم، خاصة وأن مدينة لندن تعتبر من المدن الآمنة عالمياً ومستويات الجريمة فيها منخفضة مقارنة بغيرها.

ويتبين من التفاصيل التي أعلنتها الشرطة البريطانية أن سبب الهجوم الذي تعرضت له الإماراتيات الثلاث بواسطة مطرقة هو على الأرجح محاولة سرقة ما كان معهن من أموال استطاع المجرم أن يلحظها خلال تسوقهن في شارع "أكسفورد" الشهير بوسط لندن.

وجاءت هذه الحادثة لتعيد إلى الأضواء النصائح التي عادة ما يتلقاها السياح المسافرون إلى بريطانيا، حيث تنشر الشرطة البريطانية بين الحين والآخر تعليمات بشأن السلامة العامة للمسافرين إلى المملكة المتحدة، وخاصة من يأتون للسياحة لأول مرة وليست لديهم الخبرة الكافية في البلاد.

وبحسب التعليمات الموجودة على مواقع حكومية بريطانية اطلعت عليها "العربية نت" فإن المسافرين الى بريطانيا يُنصحون دوماً بتجنب حمل مبالغ مالية كبيرة معهم خلال تجولهم في الأسواق وتنقلهم من مكان الى آخر، على أن الأفضل على الدوام بدلاً من حمل الأموال استخدام البطاقات المصرفية، سواء بطاقات الصرف أو الائتمان، حيث تُمكن صاحبها من سحب المبالغ المالية التي يريدها أو الدفع مباشرة عند القيام بالتسوق أو شراء بعض الحاجيات.

وقال مدير محل صرافة في شارع "إجور رود" وسط لندن لــ"العربية نت" إن البطاقات تمثل الوسيلة الأكثر أماناً سواء في حمل الأموال والتجول بها، أو خلال عمليات التسوق، كما أن ضياع البطاقة لا يمثل أي مشكلة لصاحبها حيث لا يمكن لأي شخص غيره استخدامها.

ويقول المصرفي العربي إن ثمة العديد من الحلول السهلة المتعلقة بالبطاقات المصرفية حالياً، حيث بمقدور أي شخص الحصول على بطاقة مدفوعة مسبقاً من أي محل صرافة أو بنك، وذلك لضمان الأمان الأكثر وراحة البال، مشيراً الى أن "ثمة بطاقات تصدرها شركات فيزا وماستر كارد وغيرها من الشركات العالمية لأغراض السفر فقط، ويمكن الحصول عليها بسهولة، وتعبئتها بالمبلغ المناسب للشخص".

وبحسب المصرفي فإن حمل المبالغ المالية الكبيرة على شكل سيولة يمثل خطراً على صاحبه، حيث يمكن أن تمثل هذه السيولة إغراء لأي لص حتى ينفذ هجوماً على الشخص بهدف السرقة، مشيراً الى أن "البطاقات أصبحت تدريجياً تحل مكان السيولة النقدية في بريطانيا، وصار الكثير من السكان العاديين يشترون كل شيء بواسطة البطاقة البنكية".

وبحسب التعليمات التي يتلقاها المسافرون الى بريطانيا فإن أول وأهم الأشياء التي تبقيك آمناً أن لا تحمل معك مبالغ مالية كبيرة، وأن لا تترك حقيبة اليد أو المحفظة بعيدة عنك في أي مكان تذهب إليه كالمطعم أو المقهى، وعندما تقوم باستخدام أجهزة الصراف الآلي تأكد أن لا أحد بالقرب منك ينظر إليك، وعليك دوماً أن تتذكر بأن الشرطة قريبة منك، وهي على مسافة اتصال مجاني واحد فقط على الرقم (101).