مؤشر أسعار الجملة في السعودية يرتفع 0.9%

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر مارس الماضي، ارتفاعاً بنسبة 0.9%، مقارنة بنظيره من العام السابق، وذلك بسبب التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري أن قسم المشروبات والدخان تصدر الأقسام التي حققت ارتفاعا لتبلغ 6.9%، تلاه قسم المواد الكيمياوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 4.4%، قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.6%، ثم قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.9%، ثم قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.6%.

وأشارت المصلحة إلى أنه على العكس من ذلك فقد تراجع عدد من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي العام لأسعار الجملة بالمملكة في شهر مارس الماضي، تصدرها قسم السلع الأخرى الذي تراجع بنسبة 12.4%، قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 0.4%، قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.3%، قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة تراجع طفيف 0.1%، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق، ولم يطرأ عليه أي تغير يذكر.