"صفقة غذاء" توقع قريب أسماء الأسد خلف القضبان

قضت محكمة بريطانية بالسجن على رجل الأعمال السوري طريف الأخرس لمدة 12 شهراً، وذلك بتهمة ازدراء المحكمة، فيما يتعلق بانتهاك عقد في صفقة مع "أرشر دانييلز ميدلاند" لتوريد أغذية إلى سوريا.

من جهتهم، قال محامو "أرشر دانييلز" إن الأخرس الذي يمت بصلة قرابة لزوجة الرئيس السوري بشار الأسد لم يدفع 26 مليون دولار لشركة تجارة السلع الأولية مقابل قيام الشركة بتوريد ذرة وفول صويا إلى سوريا في عام 2011. وأضافوا أن المواد الغذائية شحنت إلى ميناء طرطوس السوري على متن سفينتين، بمقتضى خمسة عقود منفصلة مع مجموعة طريف الأخرس.

من جهته، أعلن "كريستوفر سوارت" -وهو محام يعمل لصالح أرشر دانييلز- مشيرا إلى الحكم بالسجن الصادر في 11 من أبريل "لدينا الآن هذا الحكم وسنتخذ خطوات لتفعيله".

وكانت شركة السلع الأولية باعت مواد غذائية لمجموعة طريف الأخرس، قبل فرض عقوبات عليها من جانب الاتحاد الأوروبي وسويسرا، لقيامها بدعم السلطات السورية.

وفي أكتوبر الماضي، فاز محامون لدى "هولمان فنويك ويلان" بحكم تجميد على مستوى العالم في حق الأخرس فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة.

ويمنع حكم التجميد، الأخرس من بيع أصوله على مستوى العالم بما تصل قيمته إلى 26 مليون دولار. ويتضمن المنع حصص الأخرس في عدد من الشركات السورية من بينها الفجر للتجارة وطريف الأخرس وشركاه ومصانع الشرق الأوسط.

يذكر أن الأخرس المقيم في بيروت وهو تاجر معروف في مجال السلع الأولية، قام في الآونة الأخيرة بدفع مليوني دولار من الدين .



