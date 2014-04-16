نمو الفائض التجاري لمنطقة اليورو 3% خلال فبراير

قالت مكاتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم أمس الأحد إن الفائض التجاري لمنطقة اليورو زاد في فبراير مقارنة به قبل عام مع ارتفاع الصادرات واستقرار الواردات.

وأظهرت بيانات أن صادرات الثماني عشرة دولة في منطقة اليورو ارتفعت 3% على أساس سنوي في فبراير مقابل 1% في يناير بينما استقرت الواردات دون تغير يذكر مقارنة بها قبل عام. ولم يتم حتى الآن تعديل البيانات السنوية في ضوء العوامل الموسمية.

وزاد فائض التجارة الخارجية لاقتصاد المنطقة الذي تبلغ قيمته 9.5 تريليون يورو إلى 13.6 مليار يورو (18.8 مليار دولار) في فبراير مقابل 9.8 مليار يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي و0.8 مليار يورو في يناير.

وخرج اقتصاد منطقة اليورو من دائرة الركود في الربع الثاني من 2013 وتتوقع المفوضية الأوروبية نموا اقتصاديا هذا العام.

من ناحية أخرى، سجل الناتج الصناعي في منطقة اليورو نموا في فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يعزز توقعات المحللين بنمو اقتصادي بسيط لكنه هش في المنطقة التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أول أمس أن الإنتاج في تكتل العملة الموحدة ارتفع بنسبة 0,2%، بعد استقراره الشهر الماضي، بحسب بيانات معدلة.

وفي ديسمبر الماضي انخفض الإنتاج الصناعي بواقع 0,4%. كان المحللون يتوقعون معدل نمو أعلى خلال فبراير الماضي استنادا إلى تقديرات النمو في يناير الماضي التي كانت أسوأ مما أعلن أول أمس.

وجاءت الزيادة في الناتج الصناعي رغم الانخفاض الكبير في ناتج قطاع الطاقة بنسبة بلغت 1,7% خلال فبراير الماضي.

