مصر تتفق مع شركتين فرنسية وروسية لتوريد الغاز

قال مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية إن البلاد التي تعاني عجزاً في الطاقة اتفقت مع شركتي جازبروم الروسية وإي.دي.إف الفرنسية على توريد الغاز المسال.

وبحسب ما نقلته صحيفة الشروق المصرية، فتسعى مصر بشتى الطرق لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للبلاد لتشغيل محطات الكهرباء بعد انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو وأغسطس.

وبدأت انقطاعات الكهرباء بالفعل هذا الربيع رغم أن درجات الحرارة في أبريل أقل كثيراً من ذروة الصيف. ويبدو الأمل ضئيلاً في أن يحظى المصريون بإمدادات طاقة مستقرة لحين معالجة المشكلة من جذورها المتمثلة في الدعم الهائل لأسعار الوقود.

وأبلغ المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه الصحيفة أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اتفقت مع شركة جازبروم الروسية على "توريد سبع شحنات من الغاز المسال بداية من أغسطس المقبل".

وأضاف "اتفقت إيجاس مع إي.دي.إف الفرنسية على توريد خمس شحنات من الغاز المسال بداية من أكتوبر المقبل.. على أن تستمر شحنات الشركة الفرنسية خلال العام المقبل".