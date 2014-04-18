المحادثات التجارية بين اليابان وأميركا.. في مأزق

قال وزير الاقتصاد الياباني إن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في مأزق في وقت يكافح فيه المفاوضون لتضييق هوة الخلاف قبيل قمة بين زعماء البلدين.

والاتفاق الأميركي الياباني ضروري لتجمع الشراكة عبر الأطلسي وهو تجمع تقوده الولايات المتحدة يضم 12 بلدا وسوف يمتد من آسيا إلى أميركا اللاتينية.

وهذه الشراكة محور لسياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتوسيع الوجود الأميركي في آسيا.

وروج رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من جانبه للشراكة باعتبارها عنصرا رئيسيا لإصلاح اقتصاد بلاده ثالث أكبر اقتصاد في العالم وتحقيق نمو دائم.

ويحرص الزعيمان على إظهار تقدم إن لم يتمكن الجانبان من إبرام اتفاق قبل القمة المقررة بينهما في 24 ابريل/نيسان في طوكيو.

وقال أكيرا أماري وزير الاقتصاد الياباني للصحفيين في واشنطن عقب محادثات مع الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان "المأزق مستمر".

وقال "حدث تقدم كبير في المجالات الفرعية لكننا لم نحقق تقدما في القضايا الرئيسية" وأضاف أنهم سيجتمعان مرة أخرى الجمعة في واشنطن.

وتريد الولايات المتحدة من اليابان أن تفتح قطاعات الأرز ولحوم الأبقار والألبان والسكر وهي قطاعات تنطوي على حساسية سياسية وتعهد آبي بالدفاع عنها.

وتريد اليابان في المقابل جدولا زمنيا لتطبيق وعود أميركية بإلغاء تعريفة جمركية نسبتها 2.5% على واردات سيارات الركوب و25% على الشاحنات الخفيفة.

