الرياض تشهد أكبر معرض للمجوهرات بمشاركة 70 جهة

ترعى صاحبة السمو الملكي، الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، الثلاثاء المقبل، افتتاح فعاليات معرض صالون المجوهرات الدولي بالرياض بمشاركة 70 عارضاً محلياً وعالمياً.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لشركة ريد سنيدي للمعارض المنظمة للمعرض، هيا السنيدي، أن الفعاليات التي تستمر على مدى ثلاثة أيام تتنافس فيها كبريات بيوت المجوهرات العالمية الشهيرة على تقديم أحدث ما تم إنتاجه في مجال المجوهرات حديثا، إضافة إلى تقديم قطع نادرة تعود إلى مئات السنين.

وأعربت السنيدي عن سعادتها البالغة بتنظيم المعرض في نسخته الجديدة بعد 4 تجارب ثرية كرس خلالها وجوده كمنصة رئيسة لصناعة المجوهرات في الشرق الأوسط، مرحبة بشركاء النجاح من العارضين من كل دول العالم الذين حرصوا قبل انتهاء النسخة الماضية على حجز مساحاتهم في معرض هذا العام الذي يقام على مساحة 4000 متر.

وأشارت إلى أن عدداً غير محدود من المعروضات يتميز بالندرة ويعرض لأول مرة، بالتسهيلات التي قدمت للعارضين في إطار النقلة النوعية التي يجري العمل على تحقيقها للنهوض بصناعة المعارض الوطنية في المملكة.

ومن أبرز الدول المشاركة في المعرض، إضافة إلى المملكة العربية السعودية، الإمارات وقطر والبحرين ولبنان وبريطانيا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا والهند.