لبنان يصدر خدمات تجارية بـ25 مليار دولار

بلغت قيمة صادرات الخدمات التجارية في لبنان 25 مليار دولار أميركي في العام 2013، ليحتل بذلك المرتبة 35 بين 40 بلداً، متفوقا على البرتغال (24 مليار دولار) وإندونيسيا (23 مليار دولار).

جاء ذلك وفقاً لما ورد في تقرير صدر عن منظمة التجارة العالمية تحت عنوان "إحصاءات التجارة الدولية" للعام 2013، ونشر في بيروت اليوم، حيث تسلط المنظمة من خلاله الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه الاقتصادات المتقدمة في حركة تصدير البضائع.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن المنتجات المصنعة تصدرت لائحة واردات لبنان بقيمة 10 مليارات دولار في العام 2013 بما نسبته 46.5 % من إجمالي واردات لبنان، تليها منتجات الوقود بـ5.89 مليار دولار بنسبة 26.9% من إجمالي الواردات، ومن ثم المنتجات الزراعية بـ3.44 مليار دولار بنسبة ناهزت 15.7% من إجمالي الواردات، وأخيرا المواد الغذائية بـ 3.23 مليار دولار وبنسبة 14.7% من إجمالي الواردات.