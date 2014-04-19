مصر تقترض 300 مليون دولار لتمويل 130 ألف مشروع صغير

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي إن القرض المقدم من البنك الدولي لمصر والبالغة قيمته 300 مليون دولار سيكون لمشروع "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة" لمصلحة الصندوق الاجتماعي للتنمية.

ولفت في تصريح صحافي إلى أن القرض الذي سيستفيد منه 130 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر يخلق آليات جديدة ومبتكرة للتمويل، متوقعاً بدء التنفيذ بحلول يونيو المقبل، وفقا لصحيفة الحياة.

وأكد العربي بعد لقائه كبار مسؤولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن الحكومة جادة في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، كما أن منظومة الدعم بشكلها الحالي غير قابلة للاستمرار والهدف تحميل الأعلى دخلاً جزءاً أكبر من المسؤولية لتستفيد الطبقات الفقيرة من الإصلاحات.

وأوضح أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء على 20% من المواطنين الأغنى قبل انتخابات الرئاسة نهاية مايو المقبل.

وأضاف أن قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ قريباً جداً، من دون ذكر مزيد من التفاصيل عن نسبة الزيادة التي ستكون تدريجية وقد يستغرق تنفيذها ما بين 3 و5 سنوات. وأشار إلى أن الحكومة وافقت على تخصيص ما لا يقل عن 15% مما توفره من الدعم للبرامج الاجتماعية وللفقراء.

وتطرق إلى الاستراتيجية التي تضعها الحكومة لإصلاح دعم الطاقة وتسعيرها.

وبالفعل أطلق نظام البطاقات الذكية وتم توزيع مليوني بطاقة من أصل 4.5 مليون، كما يُعمل على إيجاد قاعدة بيانات ليتسنى تحقيق الاستفادة الأمثل من برامج الأمان الاجتماعي التي تعتزم الحكومة إطلاقها في مصر، مثل التحويل النقدي المباشر ودعم النقل وغيرها.